Суд отменил решение о признании экстремистской картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия»

Михаил Федотов
10:50, 14 августа 2018
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Новосибирский областной суд отменил и отправил на пересмотр решение о признании экстремистской картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия». Об этом в твиттере написал глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

Картина Ложкина представляет собой карту, на которой изображена «Великая прекрасная Россия», а окружающим ее странам даны уничижительные характеристики.

Представители СПЧ на процессе говорили, что при оценке работы суд не учел «сатирический, намеренно гиперболизированный характер картины», которая не пропагандирует, а высмеивает национализм и ксенофобию.

Картина «Великая прекрасная Россия», которая принадлежит бизнесмену Алексею Ходорковскому, была признана экстремистской в 2016 году. Жителя Санкт-Петербурга вызывали на допрос в СК после того, как он разместил изображение на своей странице в соцсети.
шапито

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