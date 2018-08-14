Суд отменил решение о признании экстремистской картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия»

Новосибирский областной суд отменил и отправил на пересмотр решение о признании экстремистской картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия». Об этом в твиттере написал глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

Картина Ложкина представляет собой карту, на которой изображена «Великая прекрасная Россия», а окружающим ее странам даны уничижительные характеристики.

Представители СПЧ на процессе говорили, что при оценке работы суд не учел «сатирический, намеренно гиперболизированный характер картины», которая не пропагандирует, а высмеивает национализм и ксенофобию.