«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов

"Спартак"
19:47, 14 августа 2018
Надежный источник

Московский «Спартак» сыграл вничью с греческим клубом ПАОК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Игра завершилась со счетом 0:0. Первый матч «Спартак» проиграл со счетом 2:3.

По сумме двух матчей «Спартак» не смог выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов и продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.

Из российских клубов в Лиге чемпионов сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 августа.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы