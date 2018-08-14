«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
Московский «Спартак» сыграл вничью с греческим клубом ПАОК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Игра завершилась со счетом 0:0. Первый матч «Спартак» проиграл со счетом 2:3.
🔴⚪🔝 Спасибо за поддержку, красно-белые! #СпартакПАОК – 0:0 pic.twitter.com/d0Uexin5Z3— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 14, 2018
По сумме двух матчей «Спартак» не смог выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов и продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.
Из российских клубов в Лиге чемпионов сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 августа.