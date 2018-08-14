«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов

Московский «Спартак» сыграл вничью с греческим клубом ПАОК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Игра завершилась со счетом 0:0. Первый матч «Спартак» проиграл со счетом 2:3.

По сумме двух матчей «Спартак» не смог выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов и продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.