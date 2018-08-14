Собянин пообещал запустить в Москве электробусы перед выборами

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск первых в столице 3 сентября. Он написал в твиттере, что проезд на новом городском транспорте в течение месяца будет бесплатным. Собянин не уточнил, о каком маршруте идет речь.

Ранее в городском департаменте транспорта сообщали, что сначала электробусы появятся на севере и северо-востоке Москвы. По данным «Медузы», первым будет маршрут № 36 — от ВДНХ до улицы Вагоноремонтная.

Всего до 2020 года власти Москвы планируют закупить 900 электробусов, а с 2021 года рассчитывают отказаться от закупки дизельных автобусов.