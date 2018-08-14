Собянин пообещал запустить в Москве электробусы перед выборами

Сергей Собянин
13:50, 14 августа 2018
Надежный источник

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск первых электробусов в столице 3 сентября. Он написал в твиттере, что проезд на новом городском транспорте в течение месяца будет бесплатным. Собянин не уточнил, о каком маршруте идет речь.

Ранее в городском департаменте транспорта сообщали, что сначала электробусы появятся на севере и северо-востоке Москвы. По данным «Медузы», первым будет маршрут № 36 — от ВДНХ до улицы Вагоноремонтная.  

Всего до 2020 года власти Москвы планируют закупить 900 электробусов, а с 2021 года рассчитывают отказаться от закупки дизельных автобусов.

В Москве заключены два одинаковых контракта (на 6,3 миллиарда рублей каждый) на поставку 200 электробусов с автопроизводителями КамАЗ и ЛиАЗ. Акционером первого является «Ростех», а второй производитель входит в группу компаний «Базовый элемент», принадлежащую Олегу Дерипаске.
9 сентября в Москве пройдут выборы мэра.

Кто и сколько заработает на электробусах в Москве

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