СК занялся проверкой информации об избиении полицейскими 16-летнего подростка в Татарстане

Управление СК по Татарстану проводит доследственную проверку в связи с сообщениями об избиении полицейскими 16-летнего жителя Нижнекамска. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В соцсетях появилась информация о том, что в районе местной базы отдыха «Дубки» подросток на мотоцикле сбил сотрудника ГИБДД — тот получил ссадины на локтях и коленях. После этого молодой человек попытался скрыться, но его догнали полицейские и «на глазах всей остановки избили так, что он лежал без сознания».

В пресс-службе МВД по Татарстану эту информацию опровергли.