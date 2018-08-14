«Натали Турс» приостановила операционную деятельность. Президент компании заявил, что работа с клиентами будет возобновлена

Обновление. Президент «Натали турс» Владимир Воробьев заявил, что с 1 октября работа с клиентами будет возобновлена. «Скоро информация на сайте будет скорректирована. Речь идет только о той информации, которая уже есть на рынке с 4 июля», — сказал он.

Туроператор «Натали Турс» приостановил свою операционную деятельность, соответствующее объявление размещено на сайте оператора.

Как пояснил «Интерфаксу» директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко, приостановка операционной деятельности не повлечет за собой возможности для клиентов получить выплаты.

«Туроператор приостановил операционную деятельность, но не остановил в соответствии с законом туроператорскую деятельность. Это ничего не значит — только то, что компания не берет на себя новых обязательств. К сожалению, просто зафиксирована ситуация сегодняшнего дня», — сказал он.