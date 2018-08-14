Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

Следственный комитет задержал мэра Оренбурга Евгения Арапова. Его подозревают в получении взятки.

По данным СК, Арапов и его заместитель Геннадий Борисов получили от директора неназванной компании 600 тысяч рублей «за покровительство в сфере строительства». Из этой суммы 400 тысяч рублей предназначались Арапову, 200 тысяч — Борисову.

Задержание мэра Оренбурга Следственный комитет Российской Федерации

Кроме того, в служебном кабинете Арапова было изъято 4,2 миллиона рублей. Следователи устанавливают происхождение денег.