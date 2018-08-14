Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки
Следственный комитет задержал мэра Оренбурга Евгения Арапова. Его подозревают в получении взятки.
По данным СК, Арапов и его заместитель Геннадий Борисов получили от директора неназванной компании 600 тысяч рублей «за покровительство в сфере строительства». Из этой суммы 400 тысяч рублей предназначались Арапову, 200 тысяч — Борисову.
Кроме того, в служебном кабинете Арапова было изъято 4,2 миллиона рублей. Следователи устанавливают происхождение денег.
Следствие планирует предъявить [Арапову] обвинение и ходатайствовать перед судом о его аресте.
Геннадий Борисов был задержан 9 августа при получении двух миллионов рублей; ему предъявили обвинения во взятке в особо крупном размере. Оренбургское издание 56orb.ru со ссылкой на источники сообщило, что Борисов требовал деньги у строительной фирмы «УКС-Инвест», обещая покровительство в бизнесе.
После задержания Борисова у Арапова прошли обыски, в ходе которых у него дома обнаружили пять миллионов рублей. Арапов заявил, что подтвердил происхождение денег «декларациями и прочими документами».