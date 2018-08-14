Фернандо Алонсо объявил об уходе из «Формулы 1»

37-летний спортсмен добавил, что принял «твердое решение» об уходе из «Формулы 1» еще несколько месяцев назад.

«После 17 замечательных лет в этом удивительном спорте пришло время для перемен и движения дальше», — заявил Алонсо.

Фернандо Алонсо дебютировал в «Формуле 1» в 2001 году. В 2005 и 2006 годах он становился чемпионом мира. За свою карьеру сменил несколько команд — Minardi, Renault, McLaren и Ferrari (из Renault и McLaren он уходил, а затем возвращался).

С 2015 года Алонсо выступает за McLaren. Команда все последние годы находится в глубоком кризисе, и за время выступления в ней испанский гонщик ни разу не смог финишировать на подиуме.

В последние годы Алонсо параллельно с «Формулой 1» стал выступать и в других сериях. В 2017 году он стартовал в гонке «500 миль Индианаполиса», а в 2018-м одержал победу в «24 часах Ле-Мана».