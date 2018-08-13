Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днями

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил Минфину обязать водителей сообщать компаниям о страховых случаях по ОСАГО в течение пяти дней после происшествия. О соответствующих поправках в закон об ОСАГО пишет газета «Ведомости», изучившая копию документа.

Предложенные ограничения позволят избежать случаев, когда в страховые компании заявляют об убытке через год-полтора, чем занимаются автоюристы или мошенники, считает исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. В таких ситуациях страховщикам сложно разобраться в обстоятельствах ДТП, при этом задержка с выплатой или отказ в ней грозит компаниям штрафом.

Если поправки примут, то водители будут обязаны доказать, что не могли сообщить об убытке в течение пяти дней, иначе им могут отказать в выплате.

Президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников заявил, что так страховщики хотят искусственно сократить размер своих убытков по ОСАГО, поскольку часть автомобилистов не сможет уложиться в пятидневный срок. Сейчас многие водители обращаются за выплатой в течение двух месяцев после ДТП.