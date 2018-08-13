Результаты ЕГЭ впервые опротестовали в суде. Выпускник из Новосибирска проиграл иск

Суд в Новосибирске отказал выпускнику гимназии № 4 Артему Веселову в пересмотре результатов ЕГЭ по обществознанию. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ирина Гребнева.

Веселов стал первым, кто оспорил результаты госэкзамена в суде. Ранее рассматривались только дела о нарушении регламента при проведении ЕГЭ.

Как сообщает «Коммерсант», Веселов, получивший на экзамене 88 баллов, не согласился с результатами проверки трех заданий. По одному из них балл повысили, когда он обратился в конфликтную комиссию.

В министерстве образования Новосибирской области сообщили, что в своей работе Веселов ссылался на источник, которого нет в рекомендованном федеральном списке. Этим источником был учебник для студентов вузов, изданный Высшей школой экономики.

Мотивировочную часть решения суда защита Веселова пока не получила, решение об обжаловании пока не принято. Выпускник уже поступил в ВШЭ.