Официальный курс доллара превысил 68 рублей. Впервые с апреля 2016 года

Банк России установил курс доллара на 14 августа в 68,22 рубля, что более чем 1,3 рубля выше предыдущего показателя. Столь дорого американская валюта не стоила с апреля 2016 года.

Официальный курс евро вырос на 97 копеек, до 77,65 рубля. Выше 77 рублей официальный курс евро предыдущий раз поднимался в апреле 2018 года.

На Московской бирже после открытия торгов утром в понедельник, 13 августа, евро торговался выше отметки в 78 рублей (впервые с 11 апреля), а доллар достигал 68,6 рубля.

Затем рубль отыграл потери. По состоянию на 15:53 мск, за доллар давали 67,62 рубля (-9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), евро торговался по 77,25 рубля (+5 копеек).