Официальный курс доллара превысил 68 рублей. Впервые с апреля 2016 года
Банк России установил курс доллара на 14 августа в 68,22 рубля, что более чем 1,3 рубля выше предыдущего показателя. Столь дорого американская валюта не стоила с апреля 2016 года.
Официальный курс евро вырос на 97 копеек, до 77,65 рубля. Выше 77 рублей официальный курс евро предыдущий раз поднимался в апреле 2018 года.
На Московской бирже после открытия торгов утром в понедельник, 13 августа, евро торговался выше отметки в 78 рублей (впервые с 11 апреля), а доллар достигал 68,6 рубля.
Затем рубль отыграл потери. По состоянию на 15:53 мск, за доллар давали 67,62 рубля (-9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), евро торговался по 77,25 рубля (+5 копеек).
Биржевой и официальный курсы рубля снижаются несколько дней подряд. Аналитики связывают ослабление российской валюты с сообщениями о подготовке США новых санкций в отношении России, а также с финансовым кризисом в Турции, где резко дешевеет лира.