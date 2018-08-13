ФБР уволило агента, который обещал помешать Трампу стать президентом США

Федеральное бюро расследований (ФБР) уволило агента Питера Строка, который в личной переписке критиковал Дональда Трампа. Об этом The Washington Post сообщил адвокат Строка Эйтан Голмэн.

Поводом для увольнения Строка стала его переписка с юристом ФБР Лизой Пейдж, с которой у агента был роман. В частности, в августе 2016 года на вопрос Педж, станет ли Трамп президентом, Строк ответил: «Нет. Мы его остановим».

В министерстве юстиции США посчитали, что это сообщения демонстрируют предвзятость Строка в отношении Трампа, а также готовность агента повлиять на «перспективы его победы на выборах».

Строк извинился за сообщения, заявив, что они не влияли на его работу в ФБР.