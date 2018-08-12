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Журналисты moloko plus заявили о попытках взлома их электронной почты и аккаунтов в фейсбуке

Медиазона
18:09, 12 августа 2018
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Пятеро журналистов, которые участвовали в работе над журналом moloko plus, заявили о попытках взлома их аккаунтов в фейсбуке и электронной почты. Об этом «Медиазоне» сообщил основатель проекта Павел Никулин.

Двое журналистов получили уведомления о сбросе пароля для входа в фейсбук, еще трое — о попытках войти в их электронную почту; при этом использовались IP-адреса из США и из Бразилии, уточняет «Медиазона».

Никулин предполагает, что попытки взлома могут быть связаны с инцидентами вокруг презентации альманаха 15 июля в краснодарском культурном центре «Типография». «Это началось после нападения в Краснодаре и возбуждения уголовного дела по статье 115 УК РФ. Первая попытка взлома была на следующий день после возбуждения уголовного дела», — подчеркнул журналист.

Медиазона
Презентация альманаха moloko plus прошла в Краснодаре 15 июля. Накануне полицейские задержали участницу проекта Софико Арифджанову, потребовав привести в полицию Никулина. Никулин пришел с адвокатом, после чего его и Арифджанову отпустили, забрав экземпляры альманаха для проверки на экстремизм.
На следующий день на презентацию moloko plus пришли полицейские, получившие сообщение, что участники проекта будут пропагандировать «подготовку экстремизма и подготовку к употреблению наркотиков». По словам Никулина, в полицию на них заявил координатор организации «Потомки Бессмертного полка» Михаил Баназаров.
15 июля перед презентацией moloko plus двое мужчин распылили Никулину и Арифджановой в лицо неизвестный газ. Следственный комитет возбудил дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
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