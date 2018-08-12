Журналисты moloko plus заявили о попытках взлома их электронной почты и аккаунтов в фейсбуке

Пятеро журналистов, которые участвовали в работе над журналом moloko plus, заявили о попытках взлома их аккаунтов в фейсбуке и электронной почты. Об этом «Медиазоне» сообщил основатель проекта Павел Никулин.

Двое журналистов получили уведомления о сбросе пароля для входа в фейсбук, еще трое — о попытках войти в их электронную почту; при этом использовались IP-адреса из США и из Бразилии, уточняет «Медиазона».