Журналисты moloko plus заявили о попытках взлома их электронной почты и аккаунтов в фейсбуке
Пятеро журналистов, которые участвовали в работе над журналом moloko plus, заявили о попытках взлома их аккаунтов в фейсбуке и электронной почты. Об этом «Медиазоне» сообщил основатель проекта Павел Никулин.
Двое журналистов получили уведомления о сбросе пароля для входа в фейсбук, еще трое — о попытках войти в их электронную почту; при этом использовались IP-адреса из США и из Бразилии, уточняет «Медиазона».
Никулин предполагает, что попытки взлома могут быть связаны с инцидентами вокруг презентации альманаха 15 июля в краснодарском культурном центре «Типография». «Это началось после нападения в Краснодаре и возбуждения уголовного дела по статье 115 УК РФ. Первая попытка взлома была на следующий день после возбуждения уголовного дела», — подчеркнул журналист.