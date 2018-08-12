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В результате стрельбы в Манчестере пострадали 10 человек

Полиция Манчестера
06:21, 12 августа 2018
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10 человек попали в больницу в результате стрельбы в Манчестере, сообщила местная полиция.

Большинство пострадавших получили не опасные для жизни ранения.

Стрельба произошла ночью 12 августа в манчестерском районе Мосс-Сайд; за несколько часов до инцидента там завершился Карибский карнавал. Полиция ищет стрелявшего.

Паника после стрельбы в Мосс-Сайде

Офицеры пытаются установить, где именно произошел инцидент, и кто несет ответственность за такую опасную атаку», — заявила старший инспектор [полиции города-графства Большой Манчестер] Дебби Дули (англ. яз.).

Полиция Манчестера
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