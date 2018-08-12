В результате стрельбы в Манчестере пострадали 10 человек
10 человек попали в больницу в результате стрельбы в Манчестере, сообщила местная полиция.
Большинство пострадавших получили не опасные для жизни ранения.
Стрельба произошла ночью 12 августа в манчестерском районе Мосс-Сайд; за несколько часов до инцидента там завершился Карибский карнавал. Полиция ищет стрелявшего.
WATCH: Confusion reigns after shooting at Manchester Moss Side post carnival street party pic.twitter.com/Oj3XOMAKy7 - @UKRap— Shawn McKenzie 🇺🇸 (@SMcK17) August 12, 2018
Офицеры пытаются установить, где именно произошел инцидент, и кто несет ответственность за такую опасную атаку», — заявила старший инспектор [полиции города-графства Большой Манчестер] Дебби Дули (англ. яз.).