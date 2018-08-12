В Петербурге задержали двоих мужчин, пытавшихся разжечь мангал на Медном всаднике

Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих мужчин, которые залезли на Медного всадника и, по словам очевидца, попытались разжечь на памятнике мангал.

О происшествии 6 августа написала во «ВКонтакте» местная жительница Александра Бенцман. По ее словам, на памятник залезли «несколько ребят и девчат»; также они затащили на него пакет с углем и разобранный мангал.

12 августа на пост Бенцман обратил внимание Музей городской скульптуры Санкт-Петербурга. Музей призвал откликнуться тех, кто узнал людей с фотографий Бенцман.

Позже петербургское издание 78.ru со ссылкой на управление МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что полиция задержала двоих мужчин, забравшихся на памятник. На них составили протоколы по статье о мелком хулиганстве.