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Пять стран подписали конвенцию о разделе Каспийского моря. Переговоры между ними длились 22 года

Интерфакс
12:10, 12 августа 2018
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Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, каждая страна установит на Каспии границы своих территориальных вод шириной не более 15 морских миль. Основная площадь водной поверхности моря останется в общем пользовании, дно и недра прикаспийские государства поделят между собой.

Конвенция запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил сторонних государств, отмечает «Интерфакс».

Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое продолжалось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами.

Интерфакс
В советское время статус Каспийского моря регулировался договором между СССР и Ираном. После распада Советского союза выход к морю получили также Казахстан, Азербайджан и Туркмения.
Переговоры между прикаспийскими странами начались в 1996 году. Спорными долгое время оставались вопросы о границах акватории для каждой из пяти стран, а также прокладке трубопроводов по дну моря.
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