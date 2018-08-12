NASA запустило зонд «Паркер». Он должен приблизиться к Солнцу на рекордное расстояние

Агентство NASA сообщило о запуске ракеты Delta IV Heavy с солнечным зондом «Паркер».

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch’s #DeltaIV Heavy rocket. Tune in as we broadcast our mission to “touch” the Sun: https://t.co/T3F4bqeATB pic.twitter.com/Ah4023Vfvn — NASA (@NASA) August 12, 2018

Зонд «Паркер» должен исследовать солнечный ветер и атмосферу Солнца. По плану NASA, в ходе восьмилетней миссии зонд приблизится к Солнцу на рекордное расстояние в шесть миллионов километров, первым из созданных на Земле аппаратов зайдя в солнечную атмосферу.