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NASA запустило зонд «Паркер». Он должен приблизиться к Солнцу на рекордное расстояние

NASA
07:59, 12 августа 2018
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Агентство NASA сообщило о запуске ракеты Delta IV Heavy с солнечным зондом «Паркер».

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Старт Delta IV Heavy с зондом «Паркер»

Зонд «Паркер» должен исследовать солнечный ветер и атмосферу Солнца. По плану NASA, в ходе восьмилетней миссии зонд приблизится к Солнцу на рекордное расстояние в шесть миллионов километров, первым из созданных на Земле аппаратов зайдя в солнечную атмосферу.

Зонд «Паркер» планировалось запустить 11 августа, но старт был отложен из-за проверки передачи данных с ракеты. Позже запуск перенесли на 12 августа.
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