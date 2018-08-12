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Минобороны опубликовало приказ Сталина о бомбардировке Берлина

Министерство обороны
07:01, 12 августа 2018
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Минобороны в честь Дня ВВС России опубликовало копии архивных документов, касающихся советской военной авиации во время Второй мировой войны.

Среди опубликованных документов — копия рукописного приказа о бомбовом налете на Берлин. Приказ был составлен ночью 9 августа 1941 года под диктовку Иосифа Сталина и содержит его подпись.

В тяжелейших условиях начального периода Великой Отечественной Войны военная авиация Красной армии наносила удары на дальние расстояния — по промышленным районам Третьего рейха. 8 августа 1941 года командир 81-й авиационной дивизии [Михаил] Водопьянов получил приказ о проведении налета.

Министерство обороны

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