Минобороны опубликовало приказ Сталина о бомбардировке Берлина
Минобороны в честь Дня ВВС России опубликовало копии архивных документов, касающихся советской военной авиации во время Второй мировой войны.
Среди опубликованных документов — копия рукописного приказа о бомбовом налете на Берлин. Приказ был составлен ночью 9 августа 1941 года под диктовку Иосифа Сталина и содержит его подпись.
В тяжелейших условиях начального периода Великой Отечественной Войны военная авиация Красной армии наносила удары на дальние расстояния — по промышленным районам Третьего рейха. 8 августа 1941 года командир 81-й авиационной дивизии [Михаил] Водопьянов получил приказ о проведении налета.