Минобороны опубликовало приказ Сталина о бомбардировке Берлина

Минобороны в честь Дня ВВС России опубликовало копии архивных документов, касающихся советской военной авиации во время Второй мировой войны.

Среди опубликованных документов — копия рукописного приказа о . Приказ был составлен ночью 9 августа 1941 года под диктовку Иосифа Сталина и содержит его подпись.