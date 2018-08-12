Туристы подали сигнал бедствия в горах Алтая. За ними не смогли отправить вертолет из-за плохой погоды
На Алтае подали сигнал бедствия четверо туристов, находящихся на горе Ак-Кем, сообщил Сибирский региональный центр МЧС.
Туристы — четверо жителей Кемерово — сообщили по спутниковому телефону, что на месте их стоянки резко испортилась погода, ветром унесло палатку с вещами и снаряжением. Они сообщили, что замерзают и не могут сами спуститься с горы.
МЧС не удалось отправить вертолет для спасения туристов из-за плохой погоды. Сообщалось, что он может вылететь к Ак-Кем не раньше утра 13 августа.
Позже спасатели рассказали, что туристы соорудили укрытие на горе; у мужчин есть запас продуктов и газа, при помощи которого они топят лёд. Они выходят на связь каждые три часа, сообщили в МЧС.
Спуститься с вершины самостоятельно туристы не смогут, сказывается физическая усталость.