NASA отложило на сутки запуск к Солнцу зонда «Паркер»

Агентство NASA отложило на сутки запуск ракеты Delta IV Heavy с солнечным зондом «Паркер», который должен был стартовать с мыса Канаверал 11 августа.

Первоначально время старта перенесли с 10:53 мск на 11:28 из-за проверки системы передачи данных с корабля на Землю; затем в NASA объявили о нехватке времени до конца стартового окна.

Миссия зонда «Паркер» — исследование солнечного ветра и атмосферы Солнца. Аппарат назван в честь американского астронома Юджина Паркера, который предсказал существование солнечного ветра.

По плану ученых, «Паркер» в течение семи лет 24 раза облетит вокруг Солнца и в итоге приблизится к нему на расстояние 6,2 миллиона километров (4% от расстояния от Солнца до Земли), первым из созданных на Земле аппаратов зайдя в солнечную атмосферу.