NASA отложило на сутки запуск к Солнцу зонда «Паркер»
Агентство NASA отложило на сутки запуск ракеты Delta IV Heavy с солнечным зондом «Паркер», который должен был стартовать с мыса Канаверал 11 августа.
Первоначально время старта перенесли с 10:53 мск на 11:28 из-за проверки системы передачи данных с корабля на Землю; затем в NASA объявили о нехватке времени до конца стартового окна.
Миссия зонда «Паркер» — исследование солнечного ветра и атмосферы Солнца. Аппарат назван в честь американского астронома Юджина Паркера, который предсказал существование солнечного ветра.
По плану ученых, «Паркер» в течение семи лет 24 раза облетит вокруг Солнца и в итоге приблизится к нему на расстояние 6,2 миллиона километров (4% от расстояния от Солнца до Земли), первым из созданных на Земле аппаратов зайдя в солнечную атмосферу.
This morning’s launch of @NASASun’s #ParkerSolarProbe was scrubbed. Launch teams will attempt to launch on Sunday morning. Get real-time updates: https://t.co/9uczz8fdI8 pic.twitter.com/6GyCioopfa— NASA (@NASA) August 11, 2018