Греция решила отозвать посла из России
Греция решила отозвать посла в России Андреаса Фриганаса. Об этом сообщили вечером 10 августа ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники, а также греческие СМИ.
По словам источников, Греция планирует назначить нового посла в России. РИА Новости отмечают, что неизвестно, когда это произойдет.
Дипломатические отношения между Грецией и Россией ухудшились в июле 2018 года — Греция решила выслать двоих российских дипломатов, обвинив их их во вмешательстве во внутренние дела, угрозе национальной безопасности и попытке подкупа местных чиновников. Россия ответила зеркальными мерами.