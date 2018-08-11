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Греция решила отозвать посла из России

ТАСС
14:22, 11 августа 2018
Требует подтверждения

Греция решила отозвать посла в России Андреаса Фриганаса. Об этом сообщили вечером 10 августа ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники, а также греческие СМИ.

По словам источников, Греция планирует назначить нового посла в России. РИА Новости отмечают, что неизвестно, когда это произойдет.

Дипломатические отношения между Грецией и Россией ухудшились в июле 2018 года — Греция решила выслать двоих российских дипломатов, обвинив их их во вмешательстве во внутренние дела, угрозе национальной безопасности и попытке подкупа местных чиновников. Россия ответила зеркальными мерами. 

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