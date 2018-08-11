Греция решила отозвать посла из России

Греция решила отозвать посла в России Андреаса Фриганаса. Об этом сообщили вечером 10 августа ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники, а также греческие СМИ.

По словам источников, Греция планирует назначить нового посла в России. РИА Новости отмечают, что неизвестно, когда это произойдет.