Жителя Ставрополя посадили на трое суток за репост репортажа о музее Второй мировой войны в Польше

Студент Ставропольского аграрного университета Павел Карачаушев получил трое суток административного ареста за репост на своей странице «ВКонтакте» репортажа о музее Второй мировой войны в Гданьске.

На одной из фотографий в материале, изначально опубликованном на сайте varlamov.ru, был изображен флаг нацистской Германии. Сотрудники обвинили студента в размещении свастики на странице в соцсети.

В середине марта Карачаушева забрали из университета и привезли в отделение прокуратуры. Студент рассказывает, что по дороге его расспрашивали, ходит ли он на митинги и поддерживает ли Навального. Позже ему показали материалы дела, из которого следовало, что его обвиняют в распространении нацистской символики.

«Я пытался объяснить, что это полный бред, что фотка из музея, что я ни в коем случае не пропагандирую идеологию национал-социализма, — рассказал Карачаушев. — Сотрудники и прокурор делали понимающие лица, обещали, что ничего мне не будет».

Карачаушев рассказал, что, отбыв срок административного ареста, он удалил все содержимое своих аккаунтов в соцсетях и больше ничего туда не пишет.