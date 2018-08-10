Умер уличный художник Александр Жунев. Он был автором граффити с распятым Гагариным и плаката в поддержку Павленского

Анна Жунева
11:36, 10 августа 2018
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Умер уличный художник Александр Жунев. Об этом сообщила его жена Анна Жунева.

Художнику было 34 года, он умер во сне в поезде, когда ехал из Москвы в Пермь.

Наиболее известной работой Жунева было граффити с распятым Гагариным, которое художник нарисовал в апреле 2015 года (тогда Пасха совпала с Днем космонавтики). Художник пояснял, что хотел языком искусства высказаться на тему противостояния науки и религии.

Работы Александра Жунева

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