Умер уличный художник Александр Жунев. Он был автором граффити с распятым Гагариным и плаката в поддержку Павленского
11:36, 10 августа 2018
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Умер уличный художник Александр Жунев. Об этом сообщила его жена Анна Жунева.
Художнику было 34 года, он умер во сне в поезде, когда ехал из Москвы в Пермь.
Наиболее известной работой Жунева было граффити с распятым Гагариным, которое художник нарисовал в апреле 2015 года (тогда Пасха совпала с Днем космонавтики). Художник пояснял, что хотел языком искусства высказаться на тему противостояния науки и религии.
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