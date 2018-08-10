У исполнителя хита «Despacito» украли драгоценности на два миллиона евро. Сотрудники отеля сами открыли сейф преступнику

Пуэрториканского рэпера Дэдди Янки, который совместно с Луисом Фонси записал хит «Despacito» (у песни больше пяти миллиардов просмотров на Youtube), обокрали в испанской Валенсии.

Преступник беспрепятственно вынес из гостиничного номера, в котором остановился исполнитель, драгоценности на два миллиона евро. Причем вор сказал сотрудникам отеля, что он и есть Дэдди Янки, и те сами открыли ему сейф с бриллиантами. Кроме того, из соседнего номера, в котором остановилась команда Дэдди Янки, преступник забрал еще 2500 долларов.

Представители певца подтвердили эту информацию, но отказались давать подробные комментарии. «Исполнитель действительно стал жертвой кражи, когда он находился вдали от своего отеля в Валенсии. Уже нанята юридическая фирма, но больше никаких заявлений не будет, чтобы не мешать расследованию», — сообщила в твиттере пресс-служба Дэдди Янки.

Полиция Валенсии допросила самого рэпера и членов его команды, а также осмотрела номера отеля, где они остановились. Отпечатков пальцев преступник не оставил.