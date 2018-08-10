Центр «Э» устроил обыск в офисе Московской еврейской религиозной общины

Сотрудники центра «Э» устроили обыск в офисе в рамках проверки в отношении лидера сионистской организации Александра Каргина.

По словам адвоката Игоря Зубера, сотрудники МВД заявили об обнаружении в офисе националистической литературы, которая по его словам, была «явно подброшена». Каргин отметил, что часть книг носит «антисемитский характер». «Книги а-ля „Катехизис православного человека“ и „Окончательное решение еврейского вопроса“ якобы хранились у МЕНЯ! У еврейского деятеля!», — написал он на странице «ВКонтакте».

Проверка была начата по заявлению неназванных людей и проводится, как следует из слов Зубера, по 282-й статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Каргин вызыван в полицию для дачи обяъснений.