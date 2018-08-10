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Центр «Э» устроил обыск в офисе Московской еврейской религиозной общины

Интерфакс
15:05, 10 августа 2018
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Сотрудники центра «Э» устроили обыск в офисе Московской еврейской религиозной общины в рамках проверки в отношении лидера сионистской организации «Шахар» Александра Каргина. 

По словам адвоката Игоря Зубера, сотрудники МВД заявили об обнаружении в офисе националистической литературы, которая по его словам, была «явно подброшена». Каргин отметил, что часть книг носит «антисемитский характер». «Книги а-ля „Катехизис православного человека“ и „Окончательное решение еврейского вопроса“ якобы хранились у МЕНЯ! У еврейского деятеля!», — написал он на странице «ВКонтакте».

Проверка была начата по заявлению неназванных людей и проводится, как следует из слов Зубера, по 282-й статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Каргин вызыван в полицию для дачи обяъснений.

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