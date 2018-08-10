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ЦБ упростит выдачу кредитов до 100 тысяч рублей

РБК
14:59, 10 августа 2018
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Банк России изменит для банков правила создания резервов по потребительским кредитам, сумма которых не превышает сто тысяч рублей, сообщает РБК.

Нововведение позволит банкам, принимая решение о выдаче таких кредитов, не проводить оценку финансового положения заемщиков (на основании справок с места работы, справок о доходах физических лиц либо иных документов, подтверждающих доходы физического лица).

По действующим правилам, банк обязан проводить оценку финансового положения всех заемщиков вне зависимости от величины кредита.

Проект поправок ЦБ отправил на регистрацию в Минюст в конце июля.

«В отношении небольших потребительских кредитов (до 100 тыс. руб.) Банк России планирует разрешить упрощенный и менее трудоемкий для банков подход», — передала пресс-служба слова зампреда ЦБ Василия Поздышева.

РБК
По данным Национального бюро кредитных историй, за первое полугодие 2018 года было выдано более 4,5 миллиона кредитов на суммы меньше 100 тысяч рублей. Всего за этот период, по оценке НБКИ, банки выдали 7,2 миллиона потребительских кредитов.

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