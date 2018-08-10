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СК запросил у «Новой газеты» характеристику на Аркадия Бабченко для расследования его «убийства в Киеве» 😮

Новая газета
14:07, 10 августа 2018
Надежный источник

Следственный комитет РФ направил запрос в редакцию «Новой газеты» в рамках расследования «убийства в Киеве Аркадия Бабченко». Соответствующий документ издание опубликовало без комментариев.

В действительности «убийство» журналиста оказалось инсценировкой, разработанной Службой безопасности Украины.

В письме СК содержится просьба предоставить «характеристику и надлежащим образом заверенную копию личного дела Аркадия Бабченко», который в 2011 году был сотрудником «Новой газеты».

Запрос за подписью старшего следователя А.Н. Пахтусова датируется первым августа 2018 года.

СБУ провела инсценировку убийства Бабченко 29 мая в Киеве. На следующий день было объявлено, что он жив. В попытке покушения на журналиста Киев обвиняет российские спецслужбы.

Покушение на Аркадия Бабченко

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