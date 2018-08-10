Ryanair отменил 400 рейсов из-за забастовки пилотов

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair отменил каждый шестой рейс из-за забастовки пилотов, начавшейся 10 августа в пяти европейских странах. В 24-часовой протестной акции участвуют сотрудники из Бельгии, Германии, Ирландии, Нидерландов и Швеции.

Около 50 тысяч пассажиров получили уведомления о том, что авиаперевозчик аннулировал примерно 400 рейсов, из них около 250 пришлись на перелеты в Германию, более 100 — на Бельгию. В Ryanair сообщили, что в субботу, 11 августа, будет выполнено 85% запланированных перелетов, а большинство клиентов, которых затронула забастовка, получили билеты на другие рейсы.

Профсоюзы требуют, чтобы трудовые контракты сотрудников Ryanair регулировались законами стран, в которых они живут, а не законами Ирландии, где зарегистрирована компания. В Ryanair назвали протесты «прискорбными и необоснованными» и отметили, что платят пилотам больше, чем в других бюджетных авиакомпаниях. Представители перевозчика пообещали «приложить все усилия», чтобы разрешить трудовой спор.