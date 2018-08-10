«Новая газета» обнаружила подмосковный особняк у дочери депутата Слуцкого

Последние 10 лет, которые депутат Слуцкий отчитывался о доходах, больше всего он заработал в 2015 году — 5,5 миллиона руб­лей, то есть по 458 тысяч рублей в месяц. Это в 10 раз больше, чем средняя зарплата по стране. Но даже так пришлось бы копить на подмосковную дачу дочери около 25 лет, не совершая никаких других трат.