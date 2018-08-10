«Новая газета» обнаружила подмосковный особняк у дочери депутата Слуцкого
Дочь обвиненного в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого Ирина владеет домом в элитном подмосковном поселке «Миллениум парк», пишет «Новая газета» со ссылкой на данные Росреестра.
Двухэтажный особняк Слуцкой имеет площадь 591 квадратный метр. Стоимость подобного дома без отделки составляет почти 140 миллионов рублей, рассказал риелтор, который занимается продажами в «Миллениум парке».
Ирина Слуцкая приобрела особняк в 2014 году. В тот момент ей было 23 года, она работала ассистентом главного редактора глянцевого журнала Harperʼs Bazaar, отмечает «Новая газета».
Последние 10 лет, которые депутат Слуцкий отчитывался о доходах, больше всего он заработал в 2015 году — 5,5 миллиона рублей, то есть по 458 тысяч рублей в месяц. Это в 10 раз больше, чем средняя зарплата по стране. Но даже так пришлось бы копить на подмосковную дачу дочери около 25 лет, не совершая никаких других трат.