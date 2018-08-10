На слушателей заседания по делу «Нового величия» составили протоколы о неповиновении судебным приставам
Судебные приставы Дорогомиловского суда Москвы составили протоколы на четверых слушателей заседания по мере пресечения для фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой.
Слушателей Олега Еланчика, Стефанию Ветрову, Игоря Макаршина и Евгения Антохина обвинили в неисполнении распоряжения судебного пристава. За это предусмотрен штраф до тысячи рублей.
На Ветрову протокол составили из-за видеосъемки в суде, а на Антохина — из-за того, что он пытался оказать юридическую поддержку Ветровой. В документе написали, что мужчина препятствовал составлению административного протокола. Правонарушения Еланчика и Макаршина, по мнению приставов, заключались в том, что они выкрикивали в суде провокационные лозунги.