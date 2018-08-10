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На слушателей заседания по делу «Нового величия» составили протоколы о неповиновении судебным приставам

ОВД-Инфо
08:04, 10 августа 2018
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Судебные приставы Дорогомиловского суда Москвы составили протоколы на четверых слушателей заседания по мере пресечения для фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой.

Слушателей Олега Еланчика, Стефанию Ветрову, Игоря Макаршина и Евгения Антохина обвинили в неисполнении распоряжения судебного пристава. За это предусмотрен штраф до тысячи рублей.

На Ветрову протокол составили из-за видеосъемки в суде, а на Антохина — из-за того, что он пытался оказать юридическую поддержку Ветровой. В документе написали, что мужчина препятствовал составлению административного протокола. Правонарушения Еланчика и Макаршина, по мнению приставов, заключались в том, что они выкрикивали в суде провокационные лозунги.

ОВД-Инфо
Дорогомиловский суд Москвы 9 августа еще на месяц оставил под арестом одну из обвиняемых по делу «Нового величия», 18-летнюю Анну Павликову. Арест был продлен, несмотря на сообщения об ухудшении здоровья Павликовой.

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