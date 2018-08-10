На слушателей заседания по делу «Нового величия» составили протоколы о неповиновении судебным приставам

На Ветрову протокол составили из-за видеосъемки в суде, а на Антохина — из-за того, что он пытался оказать юридическую поддержку Ветровой. В документе написали, что мужчина препятствовал составлению административного протокола. Правонарушения Еланчика и Макаршина, по мнению приставов, заключались в том, что они выкрикивали в суде провокационные лозунги.