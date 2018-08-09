В Йемене под авиаудар попал автобус с детьми. Погибли более 40 человек

Автобус с детьми попал под авиаудар, нанесенный коалицией во главе с Саудовской Аравией по городу Саада на севере Йемена. В результате бомбардировки погибли и получили ранения десятки человек, сообщил Международный комитет Красного Креста.

Организация не приводит точное количество жертв и раненных, отмечая лишь, что большинство из них дети в возрасте до десяти лет.

Как сообщает BBC News со ссылкой на Минздрав страны, погибли как минимум 43 человека и 61 получил ранения.

Представители коалиции утверждают, что детей использовали в качестве «живого щита» повстанцы-хуситы, на которых был нацелен авиаудар.