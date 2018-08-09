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В Йемене под авиаудар попал автобус с детьми. Погибли более 40 человек

Красный Крест
12:51, 9 августа 2018
Надежный источник

Автобус с детьми попал под авиаудар, нанесенный коалицией во главе с Саудовской Аравией по городу Саада на севере Йемена. В результате бомбардировки погибли и получили ранения десятки человек, сообщил Международный комитет Красного Креста.

Организация не приводит точное количество жертв и раненных, отмечая лишь, что большинство из них дети в возрасте до десяти лет.

Как сообщает BBC News со ссылкой на Минздрав страны, погибли как минимум 43 человека и 61 получил ранения.

Представители коалиции утверждают, что детей использовали в качестве «живого щита» повстанцы-хуситы, на которых был нацелен авиаудар.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы (боевые группы мусульман-шиитов) взяли под контроль большую часть севера страны, в том числе столицу Сану. В конфликт вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией. По данным BBC News, за четыре года в стране погибли 10 тысяч человек, две трети из них — гражданское население.
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