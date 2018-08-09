С выборов мэра Хабаровска сняли оппозиционера Алексея Ворсина. Он забыл вычеркнуть слово «супруга» из стандартного бланка

Суд в Хабаровске снял с выборов мэра оппозиционного кандидата, координатора регионального штаба Навального Алексея Ворсина. Об этом он сообщил в своем твиттере. «Жулье через суд сняло с выборов, потому что поняли, что мы спокойно разобьем », — написал Ворсин.

Как утверждает глава штаба Навального Леонид Волков, поводом для снятия Ворсина стало то, что при подаче документов в стандартной форме «Справки о доходах кандидата и его супруги» тот не вычеркнул слово «супруги» — политик не женат.

Суд постановил, что решение о снятии кандидата вступает в силу немедленно, до апелляции. «Ворсин перестал быть кандидатом, избирательным фондом больше нельзя пользоваться, все напечатанные уже листовки, афиши и баннеры стали „незаконной агитацией“ и так далее. То есть даже если, скажем, Верховный суд Ворсина восстановит, никакой кампании уже не будет», — написал Леонид Волков в своем фейсбуке.

Ворсин, в свою очередь, заявил, что намерен оспаривать решение суда, пройти «все инстанции» и продолжать предвыборную агитацию.

Одновременно Ворсину пришла повестка в военкомат — он должен явиться в пятницу, 10 августа, для уточнения данных паспорта и военного билета.

Выборы мэра Хабаровска пройдут 9 сентября, в единый день голосования.