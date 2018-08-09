На Avito вышло объявление о продаже завода, собиравшего космические корабли «Буран»

На сайте Avito опубликовали объявление о продаже « », признанного банкротом в 2013 году. В сообщении, появившемся на сайте 6 августа, первоначально говорилось, что предприятие продают за 10,35 миллиарда рублей. На момент написания заметки цена снизилась до 8,28 миллиарда.

Скриншот объявления на сайте Avito

Вместе с заводом продают все имущество предприятия, в том числе железнодорожный путь. В объявлении сказано, что продажу проводят в рамках федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а компания, разместившая сообщение, имеет аккредитацию и «профессионально занимается торгами по банкротству».