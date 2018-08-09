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На Avito вышло объявление о продаже завода, собиравшего космические корабли «Буран»

Интерфакс
09:47, 9 августа 2018
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На сайте Avito опубликовали объявление о продаже «Тушинского машиностроительного завода», признанного банкротом в 2013 году. В сообщении, появившемся на сайте 6 августа, первоначально говорилось, что предприятие продают за 10,35 миллиарда рублей. На момент написания заметки цена снизилась до 8,28 миллиарда.

Скриншот объявления на сайте Avito

Вместе с заводом продают все имущество предприятия, в том числе железнодорожный путь. В объявлении сказано, что продажу проводят в рамках федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а компания, разместившая сообщение, имеет аккредитацию и «профессионально занимается торгами по банкротству».

«Продается все движимое и недвижимое имущество, которое принадлежало банкроту. Бизнес работает. На данный момент им занимается конкурсный управляющий», — сказала автор объявления.

Интерфакс
Арбитражный суд Москвы признал «Тушинский машиностроительный завод» банкротом 24 июня 2013 года. Задолженность предприятия перед кредиторами составила семь миллиардов рублей.
На Avito также можно найти объявление о продаже обанкротившегося «Таганрогского автомобильного завода», на котором с конца 1990-х годов выпускали автомобили Daewoo, Citroen, Hyundai и Tagaz.

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