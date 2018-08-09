Федор Смолов стал игроком «Локомотива»

Нападающий сборной России Федор Смолов перешел из «Краснодара» в «Локомотив».

Контракт с нападающим клуб заключил на четыре года. Стоимость трансфера официально не раскрывается — ранее появлялась информация о том, что она может составить от 10 до 15 миллионов евро.