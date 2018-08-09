Что нужно знать про хедлайнера Alfa Future PeopleПартнерский материал

Федор Смолов стал игроком «Локомотива»

ТАСС
12:41, 9 августа 2018
Надежный источник

Нападающий сборной России Федор Смолов перешел из «Краснодара» в «Локомотив».

Контракт с нападающим клуб заключил на четыре года. Стоимость трансфера официально не раскрывается — ранее появлялась информация о том, что она может составить от 10 до 15 миллионов евро.

В составе «Краснодара» Смолов провел 101 матч, в котором отметился 64 голами и 21 результативной передачей. В сезонах-2015/16 и 2016/17 становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Также он выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и голландский «Фейеноорд».

ТАСС

Читайте также

новости

Как санкции и нефть влияют на курс рубля? В одной картинке

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы