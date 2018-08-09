Директора школы в Челябинской области уволили после отказа собирать с родителей учеников долги по ЖКХ

В Верхнем Уфалее Челябинской области начальник управления образования города уволила директора школы Наталью Матвееву после того, как та отказалась провести разъяснительную работу среди должников за услуги ЖКХ.

По словам самой Матвеевой, руководство управления образования прислало ей список должников по электронной почте и попросило найти среди них родителей учеников ее школы (по версии BFM74, речь шла о сотрудниках — должниках по ЖКХ) и побеседовать с ними. Она отказалась, заявив, что «общается со всеми этими людьми совершенно по другим вопросам».