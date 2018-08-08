В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о смерти трехлетнего ребенка, которого отказались госпитализировать

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю возбудило дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после того, как в Канском районе региона умер трехлетний мальчик.

Днем 4 августа жительница деревни Терск вызвала скорую помощь из-за плохого самочувствия своего ребенка. Фельдшер, осмотрев мальчика, решила отвезти его в инфекционное отделение районной больницы. Дежурный врач посчитал, что повода для госпитализации нет, после чего дал матери рекомендации и отпустил домой. Спустя несколько часов ребенок умер.

Министерство здравоохранения Красноярского края в связи с инцидентом проводит служебную проверку.