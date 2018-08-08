В Казахстане запретят ретрансляцию десятков зарубежных телеканалов. В списке Sky News, Bloomberg и «Дождь»
В Казахстане будет приостановлена ретрансляция 88 зарубежных телеканалов, включая российские. Об этом сообщило министерство информации и коммуникаций страны.
По новому закону, работающие в Казахстане иностранные телеканалы и радиостанции должны были зарегистрировать юридическое лицо или филиал на территории страны. На исполнение этих требований у СМИ было полгода — этот срок истек 9 июля. Из 307 иностранных телеканалов и радиостанций свои представительства в Казахстане открыли 219.
У остальных 88 отозваны свидетельства о постановке на учет. Среди них Sky News, Fox News, France 24 и Bloomberg Television, а также российские «Дождь», RT, «Спас», «Грозный» и ТНТ-Comedy. Когда именно их ретрансляция в Казахстане будет запрещена, в официальном сообщении не сказано.
Чтобы возобновить вещание, этим СМИ придется заново пройти процедуру постановки на учет.