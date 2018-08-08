Самый дорогой футболист России Александр Головин получил травму после перехода в «Монако»
Игрок футбольного клуба «Монако» Александр Головин получил травму. Информацию об этом ТАСС подтвердил его агент Олег Артемов.
Ранее издание Monaco Informativo сообщило, что футболист травмировал ногу, выложив фотографию игрока на костылях.
⚽️ Mala noticia para el Mónaco con la lesión de Golovin en el pie derecho. El internacional ruso deberá pasar unos exámenes para evaluar la importances de la lesión #Monaco #Montecarlo #ASMonaco #Ligue1 #Ligue1Conforama #Fichajes #Golovin pic.twitter.com/0URuY1QUPK— Mónaco Informativo (@Monaco_Info_) August 8, 2018
По словам Артемова, сроки восстановления Головина станут известны после медицинского обследования, которое сейчас проходит футболист.
Александр Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля. Этот трансфер стал самым дорогим в истории российского футбола, его сумма составила 30 миллионов евро.
Головин был одним из лидеров сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года, на котором россияне впервые вышли в четвертьфинал.