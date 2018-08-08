Самый дорогой футболист России Александр Головин получил травму после перехода в «Монако»

По словам Артемова, сроки восстановления Головина станут известны после медицинского обследования, которое сейчас проходит футболист.

Ранее издание Monaco Informativo сообщило, что футболист травмировал ногу, выложив фотографию игрока на костылях.

Игрок футбольного клуба «Монако» Александр Головин получил травму. Информацию об этом ТАСС подтвердил его агент Олег Артемов.

Александр Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля. Этот трансфер стал самым дорогим в истории российского футбола, его сумма составила 30 миллионов евро.

Головин был одним из лидеров сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года, на котором россияне впервые вышли в четвертьфинал.