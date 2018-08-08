Британского блогера Грэма Филлипса задержали в посольстве Грузии в Лондоне. Он выкрикивал антигрузинские лозунги

Полиция задержала «за провокационные действия» мужчину, который пришел в здание посольства Грузии в Лондоне и стал выкрикивать лозунги, направленные против Грузии и НАТО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинский МИД.

В МИДе не назвали имя задержанного человека, отметив, что это британский журналист, известный «антигрузинскими статьями, которые публикуются в российских СМИ». Грузинское издание «Сова» утверждает, что провокацию устроил блогер . В фейсбуке радиостанции «Тбилиси» опубликовано видео, на котором видно, как полиция задерживает человека, похожего на Филлипса.

Breaking News თავდასხმა საქართველოს საელჩოზე ლონდონში, დაკავებულნი არიან რუსეთის მოქალაქეები Опубликовано რადიო თბილისი / FM 93.5 / Radio Tbilisi Вторник, 7 августа 2018 г.

Грэма Филлипса задержали во время выставки грузинского художника Гии Бугадзе, приуроченной к 10-й годовщине .