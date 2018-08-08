Акции Сбербанка упали до минимума с апреля из-за возможных санкций США. Курс евро превысил 75 рублей

Стоимость обыкновенных акций Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже к 14:20 снизилась более чем на 4% до 192,5 рубля за одну ценную бумагу, следует из материалов биржи. На закрытии торгов 7 августа акции Сбербанка стоили 201,79 рубля.

Стоимость акций Сбербанка стала минимальной с апреля 2018 года. Тогда котировки упали более чем на 20% после того, как США ввели санкции в отношении российских чиновников и бизнесменов. На минимуме акции торговались на уровне 191,5 рубля.

Также на бирже подешевели акции другого крупного российского банка ВТБ, стоимость которых в 11:50 снизилась до 0,0453 рубля за бумагу. Позднее акции смогли незначительно отыграть падение. При закрытии торгов 7 августа бумаги ВТБ стоили 0,0468 рубля.

Российская валюта на торгах 8 августа также дешевеет к доллару и евро. Доллар, по состоянию на 15:10 мск, торгуется по 64,72 рубля (+1,23 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро впервые с 8 мая превысил отметку в 75 рублей. По состоянию на 15:11 мск, курс единой европейской валюты вырос до 75,04 рубля (+ 1,39 рубля).