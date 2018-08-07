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Заместителем министра цифрового развития стал генерал Иванов из Роскомнадзора. Ему приписывают блокировку Telegram

Минкомсвязи России
14:12, 7 августа 2018
Надежный источник

Замглавы Роскомнадзора Олег Иванов назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Соответствующее распоряжение 6 августа подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По данным «Интерфакса», Иванов будет курировать в министерстве отрасль связи вместо ушедшего в июле Дмитрия Алхазова.

52-летний Олег Иванов работал в Роскомнадзоре с 2011 года. До этого служил в вооруженных силах и возглавлял войска радиоэлектронной борьбы; его звание — генерал-майор запаса. 

Михаил Климарев из «Общества защиты интернета» говорил, что именно Иванову, по его данным, поручили блокировку Telegram. Автор телеграм-канала «Эшер II» Филипп Кулин написал, что Иванов «считается автором „ковровых“ блокировок» в российском интернете. Именем Иванова было подписано письмо операторам связи о «репутационных рисках» использования Telegram.

Роскомнадзор с апреля 2018 года пытается заблокировать в России Telegram. Попытки привели к блокировкам миллионов IP-адресов, не имеющих отношения к мессенджеру, и повредили работе сотен сервисов. При этом аудитория Telegram в России осталась примерно на том же уровне, что и до блокировок.

Как на Telegram отразились блокировки?

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