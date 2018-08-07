Заместителем министра цифрового развития стал генерал Иванов из Роскомнадзора. Ему приписывают блокировку Telegram

Замглавы Роскомнадзора Олег Иванов назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Соответствующее распоряжение 6 августа подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По данным «Интерфакса», Иванов будет курировать в министерстве отрасль связи вместо ушедшего в июле Дмитрия Алхазова.

52-летний Олег Иванов работал в Роскомнадзоре с 2011 года. До этого служил в вооруженных силах и возглавлял войска радиоэлектронной борьбы; его звание — генерал-майор запаса.

Михаил Климарев из говорил, что именно Иванову, по его данным, поручили блокировку Telegram. Автор телеграм-канала Филипп Кулин написал, что Иванов «считается автором „ковровых“ блокировок» в российском интернете. Именем Иванова было подписано письмо операторам связи о «репутационных рисках» использования Telegram.