Власти Голливуда попросили убрать звезду Трампа с Аллеи славы

Президент торговой палаты Лерон Гублер уже заявил газете The Los Angeles Times, что его организация никогда не убирает звезды с Аллеи славы Голливуда, поскольку они являются частью истории.

Резолюция адресована Голливудской торговой палате, которая управляет улицей. В документе выражается «беспокойство совета отношением Трампа к женщинам и другими его действиями».

Звезда Трампа появилась на Аллее славы в 2007 году. Он был удостоен ее за работу продюсером и ведущим на шоу The Apprentice.

Памятный знак неоднократно подвергался вандализму. Последний раз звезду Трампа разбили в конце июля 2018 года.