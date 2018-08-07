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Власти Голливуда попросили убрать звезду Трампа с Аллеи славы

Associated Press
13:46, 7 августа 2018
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Городской совет Западного Голливуда, штат Калифорния, принял резолюцию, предписывающую убрать с Аллеи славы Голливуда звезду нынешнего президента США Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

Резолюция адресована Голливудской торговой палате, которая управляет улицей. В документе выражается «беспокойство совета отношением Трампа к женщинам и другими его действиями».

Президент торговой палаты Лерон Гублер уже заявил газете The Los Angeles Times, что его организация никогда не убирает звезды с Аллеи славы Голливуда, поскольку они являются частью истории.

Звезда Трампа появилась на Аллее славы в 2007 году. Он был удостоен ее за работу продюсером и ведущим на шоу The Apprentice.
Памятный знак неоднократно подвергался вандализму. Последний раз звезду Трампа разбили в конце июля 2018 года.

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