Власти Голливуда попросили убрать звезду Трампа с Аллеи славы
Городской совет Западного Голливуда, штат Калифорния, принял резолюцию, предписывающую убрать с Аллеи славы Голливуда звезду нынешнего президента США Дональда Трампа, сообщает Associated Press.
Резолюция адресована Голливудской торговой палате, которая управляет улицей. В документе выражается «беспокойство совета отношением Трампа к женщинам и другими его действиями».
Президент торговой палаты Лерон Гублер уже заявил газете The Los Angeles Times, что его организация никогда не убирает звезды с Аллеи славы Голливуда, поскольку они являются частью истории.
Звезда Трампа появилась на Аллее славы в 2007 году. Он был удостоен ее за работу продюсером и ведущим на шоу The Apprentice.
Памятный знак неоднократно подвергался вандализму. Последний раз звезду Трампа разбили в конце июля 2018 года.