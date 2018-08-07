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В Приморье оштрафовали директора школы, где ученика заставили чистить зубы перед одноклассниками

Прокуратура Приморского края
10:28, 7 августа 2018
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Прокуратура оштрафовала на 30 тысяч рублей директора школы в поселке Угловое в Приморском крае, где учительница потребовала, чтобы ученик второго класса почистил зубы перед классом.

Прокуратура города Артема провела проверку после того, как СМИ сообщили о публичном унижении школьника, родители которого отказались сдавать деньги на жалюзи для класса. Ведомство установило, что в школе существовали поборы с родителей учеников.

В отношении директора учебного заведения возбудили административное дело по статье 5.57 КоАП РФ (нарушение права на получение общедоступного и бесплатного образования), а также привлекли к дисциплинарной ответственности.

Классный руководитель, допустившая непедагогичное отношение к ребенку, уволилась по собственному желанию в период проведения проверки.

Прокуратура Приморского края
Жительница поселка Угловое в мае обратилась в прокуратуру из-за происшествия в школе. По ее словам, учительница в течение недели говорила, что у сына женщины неприятно пахнет изо рта, а затем заставила его почистить зубы перед классом. После огласки преподаватель извинилась перед мамой ребенка, объяснив, «что это была игра». Однако мать второклассника посчитала, что это связано с тем, что она отказалась сдавать деньги на покупку жалюзи.

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