В Приморье оштрафовали директора школы, где ученика заставили чистить зубы перед одноклассниками

Прокуратура оштрафовала на 30 тысяч рублей директора школы в поселке Угловое в Приморском крае, где учительница потребовала, чтобы ученик второго класса почистил зубы перед классом.

Прокуратура города Артема провела проверку после того, как СМИ сообщили о публичном унижении школьника, родители которого отказались сдавать деньги на жалюзи для класса. Ведомство установило, что в школе существовали поборы с родителей учеников.

В отношении директора учебного заведения возбудили административное дело по статье 5.57 КоАП РФ (нарушение права на получение общедоступного и бесплатного образования), а также привлекли к дисциплинарной ответственности.