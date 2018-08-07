На Украине планируют закрепить в воинском уставе приветствие «Слава Украине!» — «Героям слава!». Оно должно заменить «Здравствуйте, товарищи!» и «Желаем (желаю) здоровья!», сохранившееся со времен Советской армии.

Как сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, разработать соответствующий законопроект поручил президент Петр Порошенко.

Приветствие «Слава Украине!» — «Героям слава!», по словам главы Минобороны Украины, будет использовано на военном параде в честь Дня независимости, который пройдет 24 августа.