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Алишер Усманов продал долю в футбольном клубе «Арсенал»

The Financial Times
07:47, 7 августа 2018
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Российский миллиардер Алишер Усманов продал 30-процентный пакет акций английского футбольного клуба «Арсенал», пишет The Financial Times.

Усманов уступил свою долю американскому бизнесмену, владельцу контрольного пакета акций «Арсенала» Стэну Кронке за 550 миллионов фунтов стерлингов (713 миллионов долларов), сообщила принадлежащая Кронке инвестиционная компания KSE UK.

Два крупнейших акционера [«Арсенала»] боролись за контроль над клубом и его руководством в течение многих лет, и оба хотели купить долю другого. В прошлом месяце The Financial Times сообщила, что господин Усманов фактически потерпел поражение, признав, что господин Кронке никогда [не передаст ему контроль]. (англ. яз.)

The Financial Times
В июле The Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Усманов готов продать Кронке свою долю в «Арсенале». Он решил выйти из состава акционеров клуба после того, как Кронке отказался от продажи своего 67-процентного пакета за 1,3 миллиарда долларов.
Кронке и Усманов стали собственниками «Арсенала» в 2007 году.
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