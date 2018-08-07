Актера фильма «Такси» Сами Насери избили в караоке-баре в Москве

Французский актер Сами Насери, известный по роли в серии фильмов «Такси», получил закрытую черепно-мозговую травму во время драки в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Драка с участием Сами Насери произошла в караоке-баре Voice на Тверской улице, где артист отдыхал вместе со своим братом Ларби в ночь на 5 августа, уточняет «Московский комсомолец». Около двух часов ночи у актера случился конфликт с посетителем клуба, который ударил Насери по лицу.

Сами Насери подрался с двумя гражданами Белоруссии, утверждает телеграм-канал Mash. По его информации, актера несколько раз ударили по лицу, а также по руке, когда он защищался от ударов. Во время стычки также пострадала официантка заведения. Полиция задержала нападавших, пишет Mash, однако официально в ГУ МВД по Москве говорят, что не знают о драке.

На следующий день Насери обратился за медицинской помощью в НИИ имени Склифосовского. «Он поступил к нам 5 августа, в тот же день был выписан», — рассказали ТАСС в справочной больницы.