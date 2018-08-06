Взрывы на шоссе в Болонье: два человека погибли, не менее 60 пострадали

RAI News
13:57, 6 августа 2018
Надежный источник

На шоссе в северо-западном пригороде Болоньи, недалеко от городского аэропорта, произошла серия взрывов, сопровождавшаяся сильным пожаром.

Как минимум два человека погибли, не менее 60 пострадали. Некоторые из пострадавших получили травмы от разлетавшихся с места взрывов обломков.

По предварительным данным, на шоссе попал в ДТП грузовой автомобиль, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества (предположительно, автоцистерна с топливом).

Пожар распространился и на автомобили, стоявшие на площадках дилерских центров, расположенных вдоль трассы возле места ДТП. В нескольких домах взрывами выбило стекла. Эстакада, на которой произошло ДТП, из-за взрывов и пожара частично обрушилась.

На работу аэропорта Болоньи произошедшее не повлияло.

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