В Архангельске прокуратура сочла незаконным чтение Гоголя и Толстого ученикам младших классов

Прокуратура Архангельска нашла нарушения закона в мастер-классе «Характер и Я», который в апреле 2018 года провели студенты «Архангельского музыкального колледжа» для учеников начальных классов ряда местных школ.

Во время мастер-класса учащимся прочитали монологи из повести Николая Гоголя «Невский проспект», пьесы Максима Горького «На дне», повести Льва Толстого «Крейцерова соната», поэмы Сергея Есенина «Черный человек». Кроме того, ученикам показали акробатические этюды и фрагмент из мюзикла «Чикаго».

Прокуратура установила, что чтение произведений классиков не соответствует возрасту школьников. Кроме того, на афише мастер-класса отсутствовал знак информационной продукции, что, по мнению ведомства, нарушает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Прокуратура Архангельска внесла представления руководителю колледжа и в городской департамент образования. Сотруднику музыкального колледжа, отвечающего за связи с общественностью, сделали выговор.