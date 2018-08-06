Суд отклонил иск к Роскомнадзору о блокировке миллионов IP-адресов из-за запрета Telegram
Таганский районный суд отказал в иске компании «Живая фотография», которая просила признать незаконным действия Роскомназдора, сообщает «Интферакс».
После официального запрета мессенджера Telegram ведомство заблокировало IP-адрес, который использовала компания. Из-за этого доступ к ее сайту posterslegends.com был ограничен. Истец считал, что сайт «не использовался для распространения какой-либо запрещенной информации и не входит в совокупность запрещенных интернет-ресурсов, перечень которых утвержден заместителем генерального прокурора». Однако суд встал на сторону Роскомнадзора.
«Сайт posterslegends.com входит в подсеть — диапазон сетевых адресов, которые использовались Telegram для своего функционирования. Единственной возможной мерой… было ограничение доступа ко всей подсети», — сказал представитель Роскомнадзора Антон Куликов.