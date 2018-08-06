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Суд отклонил иск к Роскомнадзору о блокировке миллионов IP-адресов из-за запрета Telegram

Интерфакс
13:15, 6 августа 2018
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Таганский районный суд отказал в иске компании «Живая фотография», которая просила признать незаконным действия Роскомназдора, сообщает «Интферакс».

После официального запрета мессенджера Telegram ведомство заблокировало IP-адрес, который использовала компания. Из-за этого доступ к ее сайту posterslegends.com был ограничен. Истец считал, что сайт «не использовался для распространения какой-либо запрещенной информации и не входит в совокупность запрещенных интернет-ресурсов, перечень которых утвержден заместителем генерального прокурора». Однако суд встал на сторону Роскомнадзора.

«Сайт posterslegends.com входит в подсеть — диапазон сетевых адресов, которые использовались Telegram для своего функционирования. Единственной возможной мерой… было ограничение доступа ко всей подсети», — сказал представитель Роскомнадзора Антон Куликов.

Интерфакс
В апреле 2018 года Telegram был запрещен в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Дело также рассматривал Таганский суд.
Пытаясь ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов сторонних сервисов. Максимальное число заблокированных IP приближалось к 20 миллионам; сейчас, по данным проекта «Эшер II», в реестре запрещенных сайтов остается около 3,8 миллиона IP-адресов.
По данным газеты «Ведомости», Генпрокуратура не давала санкции на блокировку миллионов IP-адресов в ходе борьбы с мессенджером Telegram, и Роскомнадзор действовал по собственной инициативе. РКН заявил, что эти выводы основаны на некорректной и произвольной трактовке процессуальных документов.
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