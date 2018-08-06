СК задержал руководство и сотрудников букмекерской конторы «Росбет»

Более полутора десятка сотрудников букмекерской конторы «Росбет» задержаны в рамках расследования уголовного дела о незаконной игорной деятельности, сообщает Следственный комитет.

Среди обвиняемых — учредитель ООО «Росбет» Александр Миронов, генеральный директор Александр Фролов, а также еще 16 сотрудников организации.

Всем им предъявлены обвинения по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная преступной группой). Ущерб от их деятельности с марта 2017 года составил не менее 100 миллионов рублей. Помощь в выявлении преступной группы оказали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции МВД, Росгвардия, а также специалисты «Лаборатории Касперского», отмечается в пресс-релизе СК.

Александр Фролов и еще один из обвиняемых отправлены под домашний арест. Остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Учредитель «Росбет» Александр Миронов объявлен в федеральный розыск. Юрлицо организации уже лишено лицензии на осуществление букмекерской деятельности.