СК возбудил дело о злоупотреблении полномочиями в фонде Доктора Лизы
Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ) в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, неустановленные лица из руководства фонда заключили контракты сразу с двумя юристами на оказание одних и тех же услуг. В результате этого фонду был нанесен ущерб в размере 1,79 миллиона рублей.
Фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» после гибели ее основательницы Елизаветы Глинки возглавила журналистка Ксения Соколова. В июле 2018 года попечительский совет фонда рекомендовал собранию отстранить ее от должности за неисполнение предыдущих рекомендаций, в том числе финансового характера.