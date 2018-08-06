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СК возбудил дело о злоупотреблении полномочиями в фонде Доктора Лизы

Агентство «Москва»
17:57, 6 августа 2018
Требует подтверждения

Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ) в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, неустановленные лица из руководства фонда заключили контракты сразу с двумя юристами на оказание одних и тех же услуг. В результате этого фонду был нанесен ущерб в размере 1,79 миллиона рублей. 

Фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» после гибели ее основательницы Елизаветы Глинки возглавила журналистка Ксения Соколова. В июле 2018 года попечительский совет фонда рекомендовал собранию отстранить ее от должности за неисполнение предыдущих рекомендаций, в том числе финансового характера. 
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